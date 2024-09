Są z różnych garnizonów, tworzą jedną drużynę Data publikacji 24.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Oddziałów Prewencji Policji oraz Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji są zawsze w pełnej gotowości. Często pełnią służbę w różnych miejscach kraju, tam gdzie aktualnie potrzebna jest ich pomoc. Choć są z różnych województw tworzą jedną drużynę. Aktualnie dbają o bezpieczeństwo na terenach dotkniętych powodzią, m.in. na Opolszczyźnie.

Na co dzień policjanci z OPP/SPPP pełnią służbę podczas zabezpieczeń imprez o charakterze masowym. Działają w strukturach komend wojewódzkich Policji i kierowani są do służby prewencyjnej jako wsparcie jednostek terenowych. Dbają o bezpieczeństwo m.in. podczas zgromadzeń publicznych, imprez masowych i meczów piłkarskich. W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji Policji np. stanów nadzwyczajnych, awarii technicznych i katastrof naturalnych - jadą na miejsce, aby pomagać. To właśnie Ci policjanci udowadniają, że hasło „Pomagamy i chronimy” widoczne na policyjnych radiowozach oddaje postawę stróżów prawa. Ich służba to ciągła gotowość do założenia niebieskiego munduru.

W związku z dramatyczną sytuacją na południu Polski na pomoc powodzianom skierowano funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji z różnych komend wojewódzkich działających na terenu kraju.

Wśród nich są policjanci z:

Oddziału Prewencji Policji w Warszawie

Oddziału Prewencji Policji w Łodzi

Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu

Oddziału Prewencji Policji w Katowicach

Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu

Do głównych zadań policjantów OPP/SPPP należy zapewnienie bezpieczeństwa na terenach popowodziowych. Funkcjonariusze monitorują sytuację na drogach, transportują niezbędne rzeczy dla mieszkańców zalanych terenów i dbają o porządek w miejscu pełnienia służby. Na bieżąco informują też powodzian o punktach, w których mogą uzyskać pomoc materialną, psychologiczną czy rządową.

Aktualnie na Opolszczyźnie codziennie służbę w dzień i w nocy pełni ponad 200 policjantów z Oddziałów Prewencji Policji z Warszawy, Łodzi i Poznania oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. Dodatkowo sprzęt potrzebny do usuwania skutków powodzi przekazały jednostki z Bydgoszczy, Radomia, Katowic oraz Lublina.