Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Strzelcach Opolskich Data publikacji 11.07.2024 Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala była gospodarzem uroczystości związanych z tegorocznymi obchodami Święta Policji na Opolszczyźnie. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk. Podczas apelu zasłużeni policjanci otrzymali medale "Za Długoletnią Służbę", odznaczenia "Zasłużony Policjant" oraz akty mianowania na wyższe stopnie. Nagrodzone zostały również osoby spoza naszej formacji, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w realizację zadań Policji. Patronat honorowy nad uroczystością objął Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń.

11 lipca 2024 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Policji na Opolszczyźnie. W tym roku policyjny apel miał miejsce na Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 meldunkiem złożonym przez dowódcę uroczystości kom. Bogusława Strausa, Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafałowi Kochańczykowi.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala. W obchodach, oprócz wspomnianego już I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafała Kochańczyka, uczestniczyli między innymi: Wojewoda Opolski Pani Monika Jurek, Marszałek Województwa Opolskiego Pan Szymon Ogłaza, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, duchowieństwa, instytucji, firm i organizacji społecznych. Nie zabrakło także kadry kierowniczej opolskiego garnizonu Policji, przedstawicieli policyjnych związków zawodowych, wyróżnionych i odznaczonych policjantów, a także mieszkańców naszego regionu.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala przywitała przybyłych gości i podziękowała wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym garnizonu opolskiego za pełną oddania służbę. Wspomniała o najważniejszych wydarzeniach i wyzwaniach minionego roku. To między innymi służba na wschodniej granicy państwa, którą wciąż pełnią policjanci z Opolszczyzny. Zwróciła uwagę na wyzwania stojące przed opolską Policją. To między innymi zachęcenie kolejnych pokoleń Polaków do związania się z mundurem i pełną oddania służbą. Pani Komendant wyraziła również wdzięczność za zaangażowanie i wsparcie starosty i burmistrza strzeleckiego w organizację obchodów.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk podkreślił, że mieszkańcy Polski i Opolszczyzny czują się bezpiecznie w swojej okolicy – właśnie dzięki codziennej służbie policjantów. Słowa uznania wyraziła również Wojewoda Opolska Pani Monika Jurek, Marszałek Województwa Opolskiego Pan Szymon Ogłaza oraz Starosta Powiatu Strzeleckiego Pan Waldemar Gaida.

W tym roku, w całym garnizonie opolskim, odznaczonych i wyróżnionych zostało 80 osób, a 625 funkcjonariuszy mianowanych zostało na wyższe stopnie służbowe. Podczas uroczystości 26 osób zostało wyróżnionych i odznaczonych medalami. 24 funkcjonariuszy odebrało akty mianowania na wyższe stopnie. Medalem „Za Zasługi dla Policji” odznaczonych zostało 8 osób – przedstawicieli różnych instytucji z Opolszczyzny oraz pracowników cywilnych opolskiej Policji zaangażowanych w służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.

Po oficjalnych uroczystościach odbył się festyn w Parku Renardów w Strzelcach Opolskich. Na początku mogliśmy usłyszeć występ orkiestry z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Uczestnicy imprezy mieli okazję między innymi obejrzeć pokaz tresury psów służbowych, przyjrzeć się z bliska wyposażeniu policyjnych kontrterrorystów czy pododdziału prewencji Policji. Nie zabrakło również naszych radiowozów i motocykli w nowej szacie graficznej. Z łodzią motorową byli policyjni wodniacy, a na profilaktycznym „kole fortuny” dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę. Były także dmuchańce, grochówka i występy artystyczne. Prawdziwą atrakcją był pokaz w wykonaniu policyjnych jeźdźców konnych z Częstochowy. Wojewódzkie obchody cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego województwa.