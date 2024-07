Posumowaliśmy działania opolskiej Policji w pierwszym półroczu 2024 roku Data publikacji 04.07.2024 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się odprawa kadry kierowniczej, podsumowująca działania opolskich policjantów za okres od stycznia do czerwca 2024 roku. Podczas spotkania omówiono między innymi przestępczość występującą na terenie województwa opolskiego w minionym półroczu, a także ilość zdarzeń drogowych, ujawnionych wykroczeń oraz przeprowadzonych interwencji. Naradzie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala

Dziś o godzinie 9.00 w sali im. Wiktora Ludwikowskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się odprawa kadry kierowniczej, podsumowująca stan bezpieczeństwa oraz efekty pracy opolskich policjantów osiągnięte od stycznia do czerwca br. Odprawę prowadził Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala. Realizację szczegółowych zadań omówili I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp.Krzysztof Buchała, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiusz Sawicki oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniew Stanowski.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala oraz zaproszeni goście podziękowali kadrze kierowniczej i funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za poświęcenie i włożony wysiłek w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny. Podczas odprawy podsumowano najważniejsze zagadnienia oraz zadania, w jakich uczestniczyli policjanci garnizonu opolskiego.

Jednym z głównych priorytetów opolskiej Policji było dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. W minionym półroczu opolscy funkcjonariusze interweniowali blisko 50 000 razy. Były to interwencje dotyczące m. in. bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

W pierwszym półroczu 2024 roku funkcjonariusze garnizonu opolskiego brali udział w zorganizowanych wyjazdach, mających na celu zabezpieczenie wschodniej granicy kraju przed napływem nielegalnych imigrantów. W zabezpieczeniach brało udział ponad 200 funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu, pełniąc tam blisko 3000 godzin służby.

We wskazanym okresie opolscy śledczy zabezpieczyli mienie o łącznej wartości ponad 15 000 000 zł. Są to środki pochodzące z przestępstw lub zabezpieczone na poczet przyszłych kar. To także rozbite grupy przestępcze między innymi działające metodą "na wnuczka" i dwa rozbite laboratoria produkujące narkotyki, gdzie ich czarnorynkowa wartość to ponad 2 000 000 złotych.

Jednym z priorytetów dla opolskiej Policji było bezpieczeństwo podróżujących po drogach naszego województwa. W minionym półroczu na opolskich drogach doszło do blisko 5 000 zdarzeń drogowych. Wśród nich odnotowaliśmy 220 wypadków drogowych, w których zginęło 22 osoby. To o 7 ofiar śmiertelnych mniej w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2023. W wymienionym okresie w zdarzeniach drogowych rannych zostało ponad 270 osób.