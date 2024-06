Byliśmy na wojewódzkich obchodach Dnia Policji Republiki Czeskiej Data publikacji 20.06.2024 Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala oraz insp. Krzysztof Buchała - I zastępca do spraw kryminalnych, wzięli udział w wojewódzkich obchodach Dnia Policji Republiki Czeskiej. Opolscy policjanci od lat współpracują ze swoimi czeskimi koleżankami i kolegami. To między innymi wspólne szkolenia odnośnie poszukiwań osób zaginionych, współpraca służb kryminalnych czy realizowane na pograniczu polsko-czeskim akcje profilaktyczne. Obecność kierownictwa opolskiego garnizonu to wyraz szacunku i uznania za wieloletnią współpracę z jednostkami Policji Republiki Czeskiej województwa ołomunieckiego.

We wtorek, 18 czerwca br. w Ołomuńcu, odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Policji Republiki Czeskiej. Na zaproszenie szefa ołomunieckiej Policji brig. gen. Tomase Landsfelda w uroczystości wzięła udział insp. Magdalena Nguyen-Fudala - Komendant Wojewódzki Policji w Opolu wraz ze swoim I zastępcą do spraw kryminalnych insp. Krzysztofem Buchałą.

Na terenie Muzeum Fortu Twierdzy Ołomunieckiej odbyły się główne uroczystości - defilada, wręczenie odznaczeń oraz przysięga czeskich policjantów. Obecność kierownictwa opolskiej Policji na święcie naszych czeskich koleżanek i kolegów nie jest przypadkowa. Współpraca z ołomunieckim garnizonem trwa do wielu lat. To między innymi wspólne szkolenia odnośnie poszukiwań osób zaginionych, współpraca służb kryminalnych czy realizowane na pograniczu polsko-czeskim akcje profilaktyczne. Policjanci z przygranicznych powiatów Opolszczyzny biorą także udział w kursach języka czeskiego. Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców województwa opolskiego i ołomunieckiego.

Obecność na uroczystości kierownictwa opolskiego garnizonu jest także wyrazem szacunku i uznania dla wieloletniej współpracy międzynarodowej z jednostkami Policji Republiki Czeskiej województwa ołomunieckiego.