Kolejne podwyżki zarobków policjantów. Sprawdźcie, ile zarabiamy

Data publikacji 10.06.2024

Policjanci otrzymali kolejną podwyżkę. Tym razem wzrósł tak zwany dodatek do stopnia. Zobaczcie, jaki to ma wpływ na policyjne wynagrodzenie. Wydaje Ci się atrakcyjne? Pamiętaj, dobór do Policji cały czas trwa. Służbę możesz pełnić w każdej komendzie powiatowej i miejskiej w naszym województwie. Dołącz do Nas.