"Escape Truck" stanął na terenie Opola – nowatorski projekt związany z profilaktyką handlu ludźmi Data publikacji 20.05.2024 Powrót Drukuj Escape Truck stanął na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego, gdzie z przygotowanymi zagadkami zmierzyło się blisko 100 osób. Projekt ten jest inicjatywą holenderskiej fundacji Reshape z finansowym wsparciem holenderskiej Policji oraz Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce. Do współpracy dołączyły Komenda Główna Policji i Straż Graniczna. Celem projektu jest dotarcie z działaniami profilaktycznymi w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa.

W niedzielę. 19 maja, od godz. 10:00 na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego stanął Escape Truck. To nowatorski projekt, poruszający problematykę i zagrożenia wynikające z przestępstwa handlu ludźmi. W tym dniu, z wyzwaniem ukończenia i wydostania się z pomieszczeń zmierzyło się blisko 100 osób. Po zakończeniu zmagań, nasi policyjni profilaktycy rozmawiali z uczestnikami o poruszanych zagadnieniach. Był to czas na refleksję i edukację w tym zakresie. Ponadto, na uczestników czekaliśmy również z policyjnymi stoiskami profilaktycznymi i doborowymi. Swoje stanowisko miała również Straż Graniczna.

Tak jak w przypadku formuły escape roomu, zadaniem uczestników odwiedzających Escape Truck jest znalezienie drogi wyjścia z pomieszczenia dzięki rozwiązaniu tematycznych zagadek, które w swojej sekwencji tworzą historię osób, będącymi ofiarami handlu ludźmi. Do rozwiązania przez uczestników były trzy różne scenariusze, jakie wykorzystują w swoich działaniach przestępcy, specjalizujący się w handlu ludźmi. To historia Polaka wyjeżdżającego za pracą do Holandii, opowieść dziewczyny, która staje się ofiarą pracy w sex biznesie, czy wielokrotnie stosowany model wyzysku pracowniczego. Scenariusze zostały opracowane w oparciu o prawdziwe, dramatyczne historie, do których modus operandi dostarczyły kartoteki spraw prowadzonych przez Biuro Prewencji, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji czy Straż Graniczną.

Handel ludźmi, to przestępstwo o globalnej skali. Jest trzecim pod względem dochodów nielegalnym biznesem (po handlu bronią i narkotykami). Polska jest jednocześnie krajem pochodzenia, krajem tranzytowym oraz krajem docelowym dla ofiar tego procederu. Handel ludźmi stanowi współczesną formę niewolnictwa. Obecnie najczęstszą formą handlu ludźmi jest wykorzystanie do pracy przymusowej. Drugą równie popularną formą jest zmuszanie do pracy w sex biznesie.

Organizatorami projektu jest holenderska policja wspólnie z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce i Uniwersytetem Wrocławskim, do współpracy w którym zaproszono również polską Policję.