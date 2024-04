Kolejnych 500 seniorów wie już, jak nie dać się oszukać Data publikacji 03.04.2024 Powrót Drukuj Oszuści działający metodami „na wnuczka”/”na policjanta” wciąż są bardzo aktywni. Wykorzystują swoje sposoby, by wyłudzić pieniędzy od seniorów. Dlatego tak ważne jest, by edukować i przypominać podstawowe zasady bezpieczeństwa. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztof Buchała miał okazję wygłosić prelekcję dla niemal 500 seniorów. Słuchacze zgromadzeni w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu dowiedzieli się o metodach stosowanych przez przestępców oraz sposobach, jak nie dać się przez nich zwieść.

Oszuści wykorzystujący do swoich przestępstw nowoczesne środki komunikacji wciąż są aktywni. Metody „na wnuczka”, „na policjanta”, „na inwestycje” są stale obecne w policyjnych statystykach. Poszkodowani tracą często oszczędności całego życia. Dlatego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu działa specjalny zespół zwalczający tego typu przestępczość. Policjanci prowadzą wielowątkowe śledztwa we współpracy z kryminalnymi z innych województw. Grupy dokonujące takich oszustw nie ograniczają się do jednego miasta, nie raz działają także zza granicy.

2 kwietnia w Kluczborku sprawca podający się za policjanta nakłonił 76-letnią kobietę do wyrzucenia przez okno pieniędzy. Seniorka straciła w ten sposób 10 tys. zł. 3 kwietnia w Kędzierzynie-Koźlu pod pretekstem wpłacenia kaucji za wnuczkę 82-letnia kobieta przekazała oszustom ponad 100 tys. zł. Tymi sprawami już zajmują się kryminalni.

Opolscy policjanci nie ustają również w działaniach profilaktycznych i edukacyjnych. Liczne spotkania i rozmowy, jakie prowadzą dzielnicowi i profilaktycy na terenie całego województwa, pozwalają dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Bierzemy również udział w spotkaniach z klubami seniora oraz uczestniczymy w imprezach organizowanych dla seniorów.

3 kwietnia w opolskim Teatrze im. Jana Kochanowskiego w ramach samorządowego programu „Siła regionu w doświadczeniu seniorów” spotkaliśmy się z grupą niemal 500 seniorów. Tak duża liczba słuchaczy była znakomitą okazją, by wyjaśnić zarówno mechanizm przestępstwa jak i sposoby, by nie dać się oszukać. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztof Buchała wygłosił prelekcję, w której poddał analizie przestępcze metody oszustów. Pokazał, jakie sztuczki najczęściej stosują oraz dlaczego tak proste sposoby są skuteczne. Zapewnił seniorów, że policjanci nigdy nie wciągają w swoje realizacje osób trzecich, nie proszą o pomoc w przygotowaniu zasadzek, nie żądają przekazywania pieniędzy.

Spotkanie to było również okazją do bezpośrednich rozmów z policjantami profilaktykami z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Na naszym stoisku uczestnicy mogli porozmawiać bezpośrednio z funkcjonariuszami o zagrożeniach jakie na nich mogą czyhać w codziennym życiu. Dla nas było to też sposobność do czerpania wiedzy i doświadczenia osób starszych, do poznania ich bolączek i trudności z jakimi się mierzą na co dzień.

Takie spotkania są dla nas wyjątkowo ważne. Możemy bezpośrednio dotrzeć do grupy szczególnie narażonej na działania oszustów. Zachęcamy również rodziny, by mówili głośno o tym problemie. Takie bezpośrednie zapewnienie, że nie zadzwonimy nigdy z żądaniem przekazania komuś lub przelania pieniędzy, może okazać się kluczowe. Z naszych rozmów z poszkodowanymi często wynika, że rozmawiali już wcześniej z policjantami o oszustwach i wiedzieli o takich metodach. Presja czasu jednak sprawia, że zapominają o zasadach bezpieczeństwa. Dlatego musimy nieustannie o nich przypominać.