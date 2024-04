Opolscy policjanci podsumowali wielkanocny weekend Data publikacji 02.04.2024 Powrót Drukuj Jak co roku, w trakcie Świąt Wielkanocnych nad bezpieczeństwem mieszkańców Opolszczyzny oraz odwiedzających ich gości czuwali opolscy policjanci. Przeprowadzali interwencję oraz kontrolowali kierowców podróżujących po opolskich drogach. W trakcie wielkanocnego weekendu policjanci przeprowadzili blisko tysiąc interwencji. Na opolskich drogach doszło do blisko 45 zdarzeń drogowych, w których 7 osób zostało rannych.

Za nami Święta Wielkanocne. Jak co roku dla policjantów z opolskiego garnizonu był to czas wzmożonej pracy. Funkcjonariuszy patrolowali ulice, parki oraz deptaki. Można ich było spotkać również w rejonie kościołów i cmentarzy. Nie zabrakło ich także na opolskich drogach. Policjanci byli obecni zarówno na głównych ciągach komunikacyjnych Opolszczyzny, jak i na obszarach wiejskich.

Podczas tegorocznego wielkanocnego weekendu policjanci interweniowali blisko 1.000 razy. Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 2250 badań trzeźwości, podczas których zatrzymali 24 kierowców podróżujących pojazdem pod wpływem alkoholu. Dodatkowo policjanci zatrzymali 14 praw jazdy. Mundurowi zwracali również uwagę na stan techniczny pojazdów podróżujących po opolskich drogach. W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawnili nieprawidłowości, co skutkowało zatrzymaniem ponad 50 dowodów rejestracyjnych.

W trakcie długiego świątecznego weekendu na drogach Opolszczyzny doszło do blisko 45 zdarzeń drogowych. Do jednego z poważniejszych wypadków drogowych doszło w powiecie krapkowickim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu, przy wjeździe na autostradę A4, 37-letni kierujący motocyklem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne. Z uwagi na poniesione obrażenia mężczyzna został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala.

Podczas weekendowych zdarzeń drogowych 7 osób zostało rannych.