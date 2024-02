Posterunek Policji w Rudnikach wraca na mapę Opolszczyzny Data publikacji 09.02.2024 Powrót Drukuj Być blisko społeczeństwa - to idea przyświecająca otwieraniu nowych lub reaktywowanych jednostek Policji. W Rudnikach posterunek Policji został zlikwidowany niemal 30 lat temu. Teraz wraca na mapę Opolszczyzny. W uroczystej zbiórce wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala. Byli również przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, policjanci oraz mieszkańcy gminy.

Posterunek Policji wraca do Rudnik po niespełna 30 latach. Funkcjonował przy ul. Częstochowskiej do 1995 roku w budynku należącym do gminy. Do posterunku należały 2 pomieszczenia, które ogrzewane były za pomocą pieca węglowego. Teraz posterunek mieści się w nowym budynku inkubatora przedsiębiorczości. To już nowoczesna przestrzeń ogrzewana elektrycznie, w pełni wyposażona i dopasowana do potrzeb służby. Posterunek Policji w Rudnikach to obiekt o powierzchni 80 m2, składający się z pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz miejsc parkingowych przeznaczonych dla interesantów i pojazdów służbowych. Całość sfinansowana została ze środków Samorządu Województwa Opolskiego oraz Gminy Rudniki.

W nowym posterunku pracować będzie 8 policjantów. To funkcjonariusze prewencji, którzy służbę obejmą w systemie dwuzmianowym. Kierownikiem został wieloletni dzielnicowy gminy Rudniki - asp. szt. Andrzej Materak.

Uroczysta zbiórka związana z otwarciem posterunku odbyła się 9 lutego 2024 roku. Na miejscu zgromadzili się zaproszeni goście, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, funkcjonariusze Policji, a także mieszkańcy gminy. Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafałowi Kochańczykowi przez dowódcę uroczystości kom. Bogusława Strausa. Gospodarzem uroczystości był Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala oraz Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie insp. Tomasz Kubicki.

Klucze do nowego posterunku z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafała Kochańczyka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Magdaleny Nguyen-Fudali odebrał kierownik posterunku - asp. szt. Andrzej Materak. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, który podkreślił wartość bliskiej współpracy Policji z samorządem. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala zaznaczyła między innymi, że lokalizacja posterunku nie jest przypadkowa, a poparta szczegółowymi analizami. W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego do mieszkańców Rudnik i policjantów zwrócił się Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Pan Szymon Godyla, a list Wojewody Opolskiego odczytał Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Stanisław Potańca. Głos zabrał również Wójt Gminy Rudniki Pan Grzegorz Domański. To właśnie współpraca z samorządem lokalnym umożliwiła powstanie nowego posterunku.