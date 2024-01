Opolscy policjanci podsumowali 2023 rok Data publikacji 29.01.2024 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się odprawa roczna, podsumowująca działania opolskich policjantów w 2023 roku. Podczas spotkania omówiono między innymi przestępczość występującą na terenie województwa opolskiego w ostatnim roku, a także ilość zdarzeń drogowych, ujawnionych wykroczeń oraz przeprowadzonych interwencji. W odprawie uczestniczyło kierownictwo opolskiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu insp. Magdaleną Nguyen-Fudalą na czele oraz policjanci i pracownicy cywilni opolskiej policji. Razem z nami byli między innymi Zastępca Prokuratora Okręgowego w Opolu Pan Jacek Mikłuszka, Wicewojewoda Opolski Pan Szymon Ogłaza oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Piotr Tarapata.

W sali im. Wiktora Ludwikowskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się odprawa roczna, podsumowująca działania opolskich policjantów w 2023 roku. Odprawę prowadził Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala. Realizację szczegółowych zadań omówili I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Rafał Stanisławski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jacek Basik oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Bartłomiej Burniak. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Prokuratora Okręgowego w Opolu Pan Jacek Mikłuszka, Wicewojewoda Opolski Pan Szymon Ogłaza oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Piotr Tarapata, a także kierownictwo oraz pracownicy cywilni garnizonu opolskiego.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala oraz zaproszeni goście podziękowali kadrze kierowniczej i funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za poświęcenie i włożony wysiłek w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny.

Podczas odprawy podsumowano najważniejsze zagadnienia oraz zadania, w jakich uczestniczyli policjanci garnizonu opolskiego. Jednym z głównych priorytetów opolskiej Policji było dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. W ubiegłym roku opolscy funkcjonariuszy interweniowali blisko 90 000 razy. Były to interwencje dotyczące m. in. bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, a także kradzieży oraz zniszczenia mienia.

W 2023 roku funkcjonariusze garnizonu opolskiego brali udział w 12 zorganizowanych wyjazdach, mających na celu zabezpieczenie wschodniej granicy kraju przed napływem nielegalnych imigrantów. W zabezpieczeniach brało udział blisko 340 funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu, pełniąc niemal 3 500 służb.

W ubiegłym roku opolscy policjanci zabezpieczali blisko 380 wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie naszego województwa, dbając o bezpieczeństwo ich uczestników oraz ład i porządek w miejscu ich organizacji.

Jednym z priorytetów dla opolskiej Policji było bezpieczeństwo podróżujących po drogach naszego województwa. W ubiegłym roku na opolskich drogach doszło do blisko 9 500 zdarzeń drogowych. To mniej o niemal 300 w porównaniu z 2022 rokiem. Wśród nich odnotowaliśmy 460 wypadków drogowych, w których zginęło 49 osób. To o 15 ofiar śmiertelnych mniej w porównaniu do roku 2022, gdzie liczba wypadków wyniosła 446. W ubiegłym roku w zdarzeniach drogowych rannych zostało ponad 500 osób. Tutaj również tendencja jest malejąca. Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych w ubiegłym roku było: niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, a w przypadku pieszych nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem.

W roku 2023 funkcjonariusze ruchu drogowego przebadali stan trzeźwości blisko 350 000 kierowców. W trakcie różnych działań prowadzonych na drogach województwa opolskiego zatrzymali ponad 2800 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu ( w 2022 to blisko 3200). Dodatkowo policjanci wydziału ruchu drogowego zatrzymali ponad 1300 praw jazdy oraz niemal 8200 dowodów rejestracyjnych. Mundurowi zatrzymali również blisko 500 kierujących, którzy przekroczyli w obszarze zabudowanym dopuszczalną prędkość o 50 km/h. To wyraźnie mniej niż w 2022 roku, gdzie takich kierowców było niemal 700.

Opolska Policja na drogach naszego województwa - poza kontrolami stanu trzeźwości – regularnie organizuje wzmożone działania w regionie, skierowane m. in. na ujawnianie kierowców niestosujących się do ograniczeń prędkości. Wiele informacji dotyczących piratów na drogach dociera do opolskiej Policji za pośrednictwem, uruchomionej kilka lat temu, skrzynki mailowej problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl, na którą mieszkańcy Opolszczyzny chętnie wysyłają ujawnione na drogach wykroczenia. W ubiegłym roku za pomocą strony „Widzisz-reaguje” otrzymaliśmy ponad 750 zgłoszeń.

W 2023 roku opolscy śledczy zabezpieczyli mienie o łącznej wartości blisko 16 500 000 zł. Są to środki pochodzące z przestępstw lub zabezpieczone na poczet przyszłych kar. To także rozbite grupy przestępcze między innymi działające metodą "na wnuczka", mafie śmieciowe a także zatrzymywane osoby przewożące nielegalnych imigrantów przez teren Polski. Ze względu na dobro prowadzonych spraw, o wielu takich realizacjach nie możemy mówić nawet w podsumowaniu roku. To wielowątkowe śledztwa angażujące piony kryminalne z różnych województw.

Opolska Policja nieustannie dba o udoskonalania swojego sprzętu oraz wyposażenia. W ubiegłym roku flota garnizonu opolskiego wzbogaciła się o 27 pojazdów mechanicznych, w tym 10 radiowozów hybrydowych, pozyskanych w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W 2023 roku rozpoczęto również działania dotyczące budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Otmuchowie.