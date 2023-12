Przedświąteczne spotkanie z wdowami po poległych policjantach

Data publikacji 13.12.2023

Wczoraj odbyło się spotkanie, które stało się już tradycją w garnizonie opolskim. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. dr Rafał Kochańczyk spotkał się z wdowami po poległych na służbie policjantach z Opolszczyzny. Była to okazja do tego by spędzić ten czas w przedświątecznej atmosferze, pamiętając o mężach i ojcach, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca.