Październik miesiącem walki z rakiem piersi

Data publikacji 17.10.2023

O tym, jak ważna jest profilaktyka, regularne badanie piersi i co zrobić w sytuacji zachorowania, mówiły Amazonki zrzeszone przy Opolskim Centrum Onkologii. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego Komendant Miejski Policji w Opolu, zaprosił niecodziennych gości na spotkanie z policjantkami i pracownicami cywilnymi tutejszej jednostki. Wszystko po to, aby w ferworze służbowych i domowych obowiązków, zadbały o swoje zdrowie.