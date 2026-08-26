Znieważali obcokrajowca przez kilka miesięcy – 3 młodych mężczyzn usłyszało zarzuty Data publikacji 26.08.2026 Powrót Drukuj Trzech młodych mężczyzn od blisko pół roku nękało obywatela Ukrainy ze względu na jego pochodzenie. Poszkodowany wielokrotnie spotykał się z agresją słowną i publicznymi zniewagami. Policjanci z Olesna zatrzymali dwóch 20-latków, a następnie doprowadzili do Prokuratury Rejonowej w Opolu, gdzie usłyszeli zarzuty publicznego znieważania osoby lub grupy osób z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej bądź wyznaniowej. Kilka dni później przesłuchany w charakterze podejrzanego został również trzeci agresor. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia.

Trzech mężczyzn od ponad 6 miesięcy systematycznie nękało obywatela Ukrainy ze względu na jego pochodzenie. Do zdarzeń dochodziło na terenie powiatu oleskiego, gdzie 20-latek wielokrotnie spotykał się z agresją słowną i publicznymi zniewagami. Agresorzy nie kryli się ze swoim wrogim nastawieniem. W obecności innych osób wykrzykiwali obelgi pod adresem obywatela Ukrainy, dając mu do zrozumienia, że jego narodowość jest powodem ich nienawiści. Mężczyzna, czując realne zagrożenie, zdecydował się powiadomić Policję, która natychmiast podjęła działania.

Policjanci niezwłocznie przystąpili do wyjaśniania sprawy. W toku czynności zebrali materiał dowodowy i ustalili tożsamość agresorów. Wszyscy z nich są rówieśnikami pokrzywdzonego, to mieszkańcy powiatu oleskiego oraz Śląska.

Kryminalni zatrzymali dwóch 20-latków, a następnie doprowadzili do Prokuratury Rejonowej w Opolu. Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące publicznego znieważania osoby lub grupy osób z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej bądź wyznaniowej. Kilka dni później przesłuchany w charakterze podejrzanego został również trzeci agresor. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia.