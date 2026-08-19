Funkcjonariusze komendy miejskiej i KAS w Opolu zabezpieczyli ponad 9,5 kg środków odurzających o czarnorynkowej wartości 450 tys. zł Data publikacji 19.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci służby kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Opolu wraz z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej z opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej, zatrzymali dwie osoby podejrzewane o przestępstwa narkotykowe oraz obrót towarami bez polskich znaków akcyzy. W miejscu zamieszkania 28-letniego mieszkańca Opola funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości środków odurzających, w tym ponad 7,5 kg marihuany, a także inne substancje zawierające THC, 3-CMC oraz kokainę. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Wobec 23-letniej mieszkanki Opola zastosowano policyjny dozór oraz inne środki zapobiegawcze.

Wspólne działania policjantów służby kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Opolu i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z opolskiej KAS doprowadziły do zatrzymania dwóch mieszkańców Opola – 28-letniego mężczyzny oraz 23-letniej kobiety. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny, funkcjonariusze wykryli znaczne ilości środków odurzających oraz e-papierosy bez polskich znaków akcyzy. Zabezpieczono ponad 7,5 kg marihuany, a także inne substancje zawierające THC, w tym żelki, 107 szt. waporyzatorów oraz żywice konopi. Ponadto zabezpieczono ponad kilogram 3-CMC oraz ponad 40 gramów kokainy. Łączna waga narkotyków to ponad 9,5 kilograma. Dodatkowo zabezpieczono kwotę w wys. 41 950 zł, jako dowód rzeczowy w sprawie.

28-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut dotyczący posiadania znacznych ilości środków odurzających. Mężczyzna odpowie za swoje czyny w warunkach recydywy. Za przestępstwo narkotykowe grozi mu do 15 lat więzienia. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.

W toku prowadzonych czynności zatrzymana została również 23-letnia mieszkanka Opola. Kobieta posiadała w miejscu zamieszkania kilka gramów marihuany. Wobec niej zastosowano policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z 28-letnim podejrzanym. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia.