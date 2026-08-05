Słony rachunek za nieodpowiedzialne zachowanie w oku policyjnej kamery Data publikacji 05.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego, który wykazał się rażącym brakiem odpowiedzialności na drodze. 40-letni mieszkaniec powiatu głubczyckiego wyprzedzał inne pojazdy na linii podwójnej ciągłej oraz bezpośrednio na przejściu dla pieszych w Żywocicach. Skrajnie niebezpieczne manewry zarejestrowała kamera nieoznakowanego radiowozu. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 3000 złotych i aż 15 punktami karnymi.

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej 416 w miejscowości Żywocice. Funkcjonariusze, patrolujący ten odcinek trasy pojazdem wyposażonym w wideorejestrator, zauważyli kierującego samochodem osobowym, który ewidentnie zlekceważył podstawowe zasady bezpieczeństwa. Z zapisu policyjnej kamery wynikało jednoznacznie, że kierowca rozpoczął manewr wyprzedzania, ignorując linie podwójnej ciągłej. Co gorsza, mężczyzna kontynuował ten wysoce ryzykowny manewr, przejeżdżając bezpośrednio przez oznakowane przejście dla pieszych.

Policjanci natychmiast przerwali tę niebezpieczną jazdę i zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą siedział mieszkaniec powiatu głubczyckiego. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, za zbieg tych wykroczeń policjanci ukarali 40-latka mandatem w wysokości 3000 złotych. Dodatkowo do jego ewidencji kierowców dopisano 15 punktów karnych.

Apelujemy o rozsądek!

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim to jedno z najpoważniejszych i najniebezpieczniejszych wykroczeń w ruchu drogowym. Należy pamiętać, że:

Pieszy nie ma szans: jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, w starciu z rozpędzonym, ważącym kilka ton pojazdem, pieszy jest narażony na utratę zdrowia, a nawet życia.

Pojazd, który jest wyprzedzany, skutecznie zasłania widok na to, co dzieje się na „zebrze” i w jej bezpośrednim rejonie. Kierowca wyprzedzający nie ma możliwości odpowiednio wczesnego zauważenia pieszego wchodzącego na jezdnię.

Linia podwójna ciągła nie znajduje się na drodze przypadkowo. Zawsze malowana jest w miejscach, gdzie ze względu na uwarunkowania terenu lub ograniczoną widoczność, wyprzedzanie niesie za sobą realne ryzyko.

Pośpiech nigdy nie jest dobrym doradcą za kierownicą. Wystarczy ułamek sekundy i błąd, którego nie da się cofnąć, aby doprowadzić do tragedii. Apelujemy o wyobraźnię, zdjęcie nogi z gazu i kategoryczne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.

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