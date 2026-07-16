Zarzuty korupcji i przekroczenia uprawnień dla lekarki i podległej jej pracownicy medycznej Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Opolu na polecenie Prokuratury Okręgowej w Opolu zatrzymali dwie kobiety w wieku 54 i 30 lat podejrzane m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych. Lekarce przedstawiono ponadto zarzut przekroczenia uprawnień oraz złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych dwóch podległych jej osób. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu nad sprawą pracowali od kilkunastu tygodni. Skrupulatnie prowadzone czynności doprowadziły do wydania postanowienia prokuratora z 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Opolu o zatrzymaniu 54-letniej lekarki i podległej jej 30-letniej pracownicy medycznej w jednym ze szpitali w Prudniku.

Policjanci korupcji wspierani przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Cyfrową, Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną, Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zatrzymali wczoraj rano na terenie placówki medycznej dwie kobiety, a następnie przez wiele godzin prowadzili czynności procesowe, w tym przeszukania licznych pomieszczeń, zabezpieczenia dokumentacji i sprzętu medycznego, a także zapisów dowodów cyfrowych i nośników danych cyfrowych oraz telefonów komórkowych. W trakcie przeszukania pomieszczeń szpitalnych, z których korzystały zatrzymane kobiety, policjanci zabezpieczyli również gotówkę.

Zatrzymane zgodnie z dyspozycją Prokuratury Okręgowej w Opolu zostały przewiezione na czynności procesowe do Opola, gdzie 54-letniej podejrzanej przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień poprzez stwarzanie u pacjentów poczucia zagrożenia życia i zdrowia poprzez manipulowanie nimi i informowanie o konieczności stosowania specjalistycznych urządzeń medycznych w leczeniu bezdechu i nakłanianie ich do zakupu konkretnych modeli i marek od konkretnych dystrybutorów działając na szkodę pacjentów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, stwarzając zarazem pozory nabywania ich od szpitala, i otrzymywania z tego tytułu prowizji w wysokości około 30 000 zł miesięcznie, nie mniej niż łącznie 450 tys. zł . Ponadto podejrzanej przedstawiono zarzut przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 5 000 zł w związku nieuzasadnionym wystawianiem recept na lek zawierający w swym składzie substancję psychotropową, w ilości ponad 600 opakowań, co spowodowało wprowadzenie do obrotu znacznej ilości substancji narkotycznych o łącznej czarnorynkowej wartości nie mniejszej niż 1,7 mln zł. Ponadto swoim działaniem doprowadziła NFZ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 150 tys . zł tytułem wypłaconych refundacji. Ostatni ze stawianych podejrzanej zarzutów dotyczy złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych dwóch podległych jej osób poprzez m.in. wydawanie poleceń niezwiązanych z pracą, a także poleceń wykonywania czynności zastrzeżonych dla lekarza.

Drugiej z podejrzanych przedstawiono zarzut udzielenia pomocy lekarce poprzez nakłanianie pacjentów do nabywania urządzeń do leczenia bezdechu we wskazanych przez nią sklepach w zamian za regularnie otrzymywane korzyści majątkowe.

Na czas trwającego postępowania wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Ponadto 54-latka została zawieszona w czynnościach służbowych związanych z jej zatrudnieniem w szpitalu oraz zawieszono ją w wykonywaniu zawodu lekarza. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.