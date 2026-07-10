Dzielnicowi z Głuchołaz wynieśli mężczyznę z zadymionego mieszkania Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Głuchołaz jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru mieszkania w bloku. Nie zważając na duże zadymienie, a także buchające gorące powietrze, weszli do środka. W jednym z mieszkań zastali klęczącego na podłodze mężczyznę, który miał problemy z oddychaniem. Mundurowi przenieśli lokatora w bezpieczne miejsce i przekazali medykom. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy nie doszło do tragedii.

W niedzielę, 5 lipca br ., tuż po godzinie 22.00, dyżurny z Komisariatu Policji w Głuchołazach otrzymał zgłoszenie o pożarze jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym na terenie miasta. Na miejsce nastychmiast skierował policyjny patrol.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Głuchołazach, mł. asp. Maciej Pietrzak oraz sierż . Maciej Żądło, jako pierwsi dotarli na miejsce zdarzenia. Mundurowi zauważyli gęstą chmurę dymu, wydobywającą się z budynku. Nie zważając na duże zadymienie, a także buchające gorące powietrze weszli do środka. W jednym z mieszkań na 3 piętrze znaleźli klęczącego na podłodze mężczyznę. 37-latek miał problem z oddychaniem, a jego ciało było mocno okopcone. Dzielnicowi wynieśli mężczyznę z mieszkania w bezpieczne miejsce. Mieszkańcem regionu zaopiekowali się medycy, którzy przetransportowali go do szpitala.

Na miejscu w działaniach oprócz dzielnicowych obecni byli funkcjonariusze Jednostki Ratunkowo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Głuchołazach oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Jarnołtówka i Bodzanowa. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych z Głuchołaz i innych służb nie doszło do tragedii.

Przypominamy, że w przypadku pożaru każda minuta ma znaczenie. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. Jeśli jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji, zadzwoń pod numer alarmowy 112.



