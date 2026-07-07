Chcąc uniknąć kary schowała się w bagażniku Data publikacji 07.07.2026 Powrót Drukuj Ponad 2,5 promile alkoholu w organizmie miała 42-letnia mieszkanka powiatu namysłowskiego, która kierowała fordem. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci z drogówki, kobieta próbowała uniknąć odpowiedzialności. Dodatkowo wskazała innego mężczyznę jako osobę kierującą samochodem. Policyjne ustalenia oraz zapis monitoringu nie pozostawiły jednak żadnych wątpliwości.

W sobotę, 4 lipca br., dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie otrzymał zgłoszenie dotyczące osoby, która miała kierować samochodem osobowym, znajdując się pod wyraźnym działaniem alkoholu. Na miejsce natychmiast skierowani zostali funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego.



Po przybyciu pod wskazany adres policjanci zauważyli opisanego w zgłoszeniu forda. Za kierownicą siedziała kobieta, która na widok mundurowych szybko przesiadła się na tylne siedzenie samochodu. Funkcjonariusze podjęli próbę otwarcia pojazdu, jednak drzwi były zamknięte, a znajdująca się w środku kobieta odmawiała ich otwarcia.



Po chwili na miejscu pojawili się pozostali domownicy, którzy poinformowali policjantów, że dysponują zapasowym kluczykiem do pojazdu. W czasie, gdy jeden z mieszkańców poszedł po kluczyk, kobieta przemieściła się z tylnej kanapy do przestrzeni bagażowej samochodu. Nawet wówczas próbowała utrudnić funkcjonariuszom przeprowadzenie interwencji, ponownie zamykając otwarty drugim kluczykiem pojazd przy użyciu posiadanego przez siebie klucza. Pomimo działania kobiety, policjanci otworzyli samochód i wylegitymowali ją. Okazała się nią 42-letnia mieszkanka powiatu namysłowskiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało obecność alkoholu w jej organizmie.



Kobieta stanowczo zaprzeczała, aby kierowała pojazdem. Twierdziła, że samochodem prowadził 44-letni mieszkaniec gminy Wilków, który jak wskazała, miał ukrywać się w jednej z przydomowych zabudowań. Policjanci sprawdzili przekazaną informację i rzeczywiście odnaleźli wskazanego mężczyznę leżącego pod beczkowozem. Badanie alkomatem wykazało, że również on znajdował się pod działaniem alkoholu.



Rozpytany na miejscu mężczyzna wyjaśnił jednak, że ukrył się, ponieważ spodziewał się, iż kobieta będzie próbowała obciążyć go odpowiedzialnością za kierowanie pojazdem. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że miejsce interwencji objęte jest monitoringiem. Analiza zabezpieczonego nagrania jednoznacznie wykazała, że za kierownicą forda siedziała i pojazdem kierowała 42-letnia kobieta.



Przeprowadzone badanie wykazało, że miała ona ponad 2,5 promile alkoholu w organizmie. W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa została zatrzymana i przewieziona do Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, gdzie wykonano z jej udziałem czynności procesowe. Następnie została osadzona w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.



Następnego dnia, po wytrzeźwieniu, 42-latka usłyszała zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wysoka grzywna oraz przepadek pojazdu lub jego równowartości.



To jednak nie koniec jej problemów. Policjanci ustalili również, że kobieta kierowała samochodem, nie posiadając wymaganych uprawnień. W związku z tym będzie odpowiadała także za popełnienie wykroczenia. Za kierowanie pojazdem bez uprawnień sąd może orzec karę aresztu, karę ograniczenia wolności albo grzywnę w wysokości nie niższej niż 1 500 zł.



Przypominamy, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stanowi jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każda osoba, która decyduje się wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu, naraża życie i zdrowie swoje oraz innych uczestników ruchu. W przypadku podejrzenia, że za kierownicą znajduje się nietrzeźwy kierowca, należy niezwłocznie powiadomić służby. Taka reakcja może zapobiec tragedii.

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