Zarzuty oszustwa na ponad 3 miliony złotych oraz pokrzywdzeni z trzech województw Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Blisko 40 osób z trzech województw mogło zostać pokrzywdzonych przez osoby oferujące usługi związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych i pozyskiwaniem środków finansowych na ten cel. Sprawę ujawnili policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie dwóch osób, którym przedstawiono po cztery zarzuty oszustwa. Łączna wartość strat przekracza 3 miliony złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Europejska z siedzibą w Katowicach.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej, uzyskali informację wskazującą, że mieszkanka gminy Wilków mogła paść ofiarą oszustwa związanego z pozyskaniem środków finansowych oraz realizacją prac dotyczących termomodernizacji budynku mieszkalnego.

Po zweryfikowaniu zgłoszenia funkcjonariusze przyjęli od pokrzywdzonej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przystąpili do czynności procesowych. W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że skala procederu może być znacznie większa. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że liczba osób pokrzywdzonych sięga około 40 osób. Są to mieszkańcy województw opolskiego, śląskiego oraz łódzkiego.

Zgromadzony przez namysłowskich policjantów materiał dowodowy pozwolił na wszczęcie śledztwa, które obecnie prowadzone jest pod nadzorem delegowanego prokuratora europejskiego z Biura Prokuratury Europejskiej w Katowicach. Analiza dokumentacji, przesłuchania świadków oraz wykonane czynności procesowe doprowadziły do wytypowania oraz zatrzymania dwóch osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze.

22 czerwca br. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową przeprowadzili realizację procesową. Śledczy dokonali przeszukań w miejscach przebywania osób podejrzewanych o udział w procederze, a następnie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 54 lat. W trakcie czynności zabezpieczono między innymi nośniki danych, telefony komórkowe oraz dokumentację, która zostanie poddana szczegółowej analizie.

Podejrzanym przedstawiono po cztery zarzuty dotyczące oszustwa. Według ustaleń śledczych działania sprawców miały doprowadzić pokrzywdzonych oraz instytucje publiczne do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę przekraczającą 3 miliony złotych.

Wobec obu podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 30 i 40 tys. złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju i nakaz powstrzymania się od prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy unijnych. Ponadto prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego w postaci zabezpieczenia środków na rachunkach bankowych podejrzanych na poczet grożących im przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody.