Święto Policji Republiki Czeskiej z udziałem kierownictwa garnizonu opolskiego Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala oraz jej I Zastępca insp. Krzysztof Buchała wzięli udział w obchodach Święta Policji Republiki Czeskiej. Uroczystość odbyła się w Muzeum Fortu Twierdzy Ołomuńskiej z udziałem Orkiestry Dętej Kompanii Honorowej Policji Republiki Czeskiej. Obecność kierownictwa garnizonu opolskiego na wydarzeniu była wyrazem wzajemnego szacunku, jedności i dobrej współpracy pomiędzy opolską i czeską Policją.

W poniedziałek, 16 czerwca 2025 roku w Ołomuńcu, odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji Republiki Czeskiej. W uroczystości udział wzięła Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp . Magdalena Nguyen-Fudala oraz jej I Zastępca insp. Krzysztof Buchała. Obecność kierownictwa garnizonu opolskiego na wydarzeniu była wyrazem wzajemnego szacunku, jedności i dobrej współpracy pomiędzy opolską i czeską Policją.

Ceremonia rozpoczęła się uroczystą przysięgą kadetów, którzy pomyślnie ukończyli szkołę policyjną. Na terenie Muzeum Fortu Twierdzy Ołomuńskiej policjanci ołomunieckiego garnizonu odebrali nagrody i odznaczenia za długoletnią służbę, osiągnięte wyniki w pracy oraz krzewienie dobrego imienia swojej jednostki. Wyjątkowy charakter uroczystości nadał występ Orkiestry Dętej Kompanii Honorowej Policji Republiki Czeskiej.

Po oficjalnej części wydarzenia odbył się piknik dla mieszkańców regionu, podczas którego czescy policjanci zaprezentowali wyposażenie i sprzęt używane w trakcie codziennej służby.