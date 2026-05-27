List intencyjny w sprawie nowej siedziby Posterunku Policji w Byczynie Data publikacji 27.05.2026 Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala oraz Dyrektor Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rafał Pydych podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia nowej siedziby Posterunku Policji w Byczynie. W spotkaniu, które odbyło się w trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców ziemi kluczborskiej, uczestniczył również Starosta Powiatu Kluczborskiego Mirosław Birecki, Zastępca Burmistrza Gminy Byczyna Renata Marzec oraz Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku mł. insp. Andrzej Ostrycharczyk. Nowy siedziba posterunku Policji ma umożliwić mieszkańcom prosty i wygodny dostęp do mundurowych, pełniących służbę w Byczynie.

26 maja br . w murach Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu spotkała się grupa osób, której nie jest obojętne bezpieczeństwo mieszkańców ziemi kluczborskiej. Głównym celem spotkania było podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia nowej siedziby Posterunku Policji w Byczynie. Ten istotny dokument, stanowiący fundament do dalszych działań, został podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp . Magdalenę Nguyen-Fudalę oraz Dyrektora Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rafała Pydycha, Starostę Powiatu Kluczborskiego Mirosława Bireckiego, Zastępca Burmistrza Gminy Byczyna Renata Marzec oraz Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku mł. insp. Andrzeja Ostrycharczyka.

Nowa lokalizacja Posterunku Policji w Byczynie znajdowałaby się przy ulicy Poznańskiej. Dogodne położenie obiektu sprawiłoby, że mieszkańcy regionu mieliby prosty i wygodny dostęp do funkcjonariuszy pełniących służbę w Byczynie, tym samym prowadząc do jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa. Z kolei dla miejscowych mundurowych oznaczałoby to znaczną poprawę dotychczasowych warunków pracy.

Podpisany list intencyjny to istotny krok dla mieszkańców regionu, podkreślający, jak ważna jest współpraca lokalnej społeczności oraz miejscowej Policji.