Wyrok w sprawie znieważenia policjantów

Data publikacji 22.04.2026

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu wydał wyrok do publicznej wiadomości w sprawie znieważenia, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Mundurowi podczas prowadzonej interwencji, która miała miejsce 25 grudnia 2024 roku na terenie miasta, zostali znieważenia przez mężczyznę. Sąd, analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, wymierzył mężczyźnie karę trzech miesięcy pozbawienia wolności oraz zasądził od pozwanego zadośćuczynienie na rzecz policjantów w kwocie 300 złotych.