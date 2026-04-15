Ślubowanie i odznaczenia - uroczysty dzień w opolskiej Policji Data publikacji 15.04.2026 Powrót Drukuj Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz uhonorowanie doświadczonych funkcjonariuszy i osób wspierających formację - tak przebiegała uroczystość, która odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Swoją policyjną drogę rozpoczęło dziś 55 nowych policjantów. Rotę ślubowania od nowych funkcjonariuszy przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala. W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Opolski Pani Monika Jurek oraz zaproszeni goście reprezentujący służby mundurowe, instytucje i środowisko naukowe.

Wstąpienie do służby w Policji to wyjątkowy moment zarówno dla samych funkcjonariuszy, jak i dla całej formacji. Ślubowanie stanowi symboliczne rozpoczęcie odpowiedzialnej drogi zawodowej, której celem jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Dzisiejsza uroczystość była również doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń i medali doświadczonym funkcjonariuszom i osobom szczególnie zasłużonym dla Policji.

W wydarzeniu udział wzięli: Wojewoda Opolski Pani Monika Jurek, Członek Zarządu Województwa Opolskiego - Pan Robert Węgrzyn, Sekretarz Miasta Opola - Pan Grzegorz Węgrzyn, Dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej - generał brygady Mieczysław Spychalski, Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - brygadier Marcin Skalny oraz Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie - doktor inżynier Mariusz Kołosowski.

Obecni byli również dyrektorzy szkół średnich z oddziałami o profilu mundurowym w Strzelcach Opolskich i Prószkowie, komendanci miejski i powiatowi garnizonu opolskiego, przedstawiciele związków zawodowych, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, kapelan KWP w Opolu oraz młodzież klas mundurowych i uczestnicy programu „Profilaktyka a Ty”.

Nowo przyjęci funkcjonariusze po ukończeniu szkolenia podstawowego rozpoczną służbę w jednostkach Policji na terenie województwa opolskiego – w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu, Komendach Powiatowych Policji w Brzegu, Głubczycach, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach, Nysie, Namysłowie i Oleśnie, a także w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu.

Uroczysty apel był również doskonałą okazją, by docenić doświadczenie i codzienną pracę funkcjonariuszy. Odznaczone zostały także osoby, które na co dzień wspierają opolską Policję. Odznaczenia resortowe „Zasłużony Policjant” otrzymało sześciu funkcjonariuszy, którzy zostali docenieni za wzorową i zaangażowaną służbę. Ponadto Medalem Stulecia Powstania Policji Państwowej za zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów uhonorowani zostali: podpułkownik Andrzej Mudrak – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Brzegu oraz podpułkownik Wojciech Świercz – dowódca Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Brzegu.

Opolska Policja, realizując swoje zadania, stawia na rozwój i wzmacnianie kadry. Dlatego jednym z priorytetów kierownictwa garnizonu pozostaje systematyczne uzupełnianie wakatów, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby społeczeństwa i skutecznie chronić jego bezpieczeństwo.