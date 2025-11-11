Narodowe Święto Niepodległości w Opolu Data publikacji 11.11.2025 Powrót Drukuj Opole uczciło dziś 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz, służb mundurowych, organizacji społecznych oraz mieszkańcy miasta. Opolską Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala. Obchody miały podniosły charakter i przebiegły w atmosferze patriotyzmu i wspólnoty.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze Opolskiej. Po nabożeństwie uczestnicy, w tym poczty sztandarowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, przemaszerowali pod pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego. Tam odbył się apel poległych.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala, Komendant Miejski Policji w Opolu, insp. Rafał Drozdowski oraz przedstawiciele służb i instytucji państwowych, harcerze, kombatanci i mieszkańcy Opola złożyli wieńce i kwiaty.

Po zakończeniu części oficjalnej na opolskim Rynku odbył się Piknik Niepodległościowy. Swoje stoisko wystawiła również opolska Policja. Odwiedzający mogli zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez policjantów oraz porozmawiać o służbie.

11 listopada to szczególna data w historii naszego kraju. Po 123 latach niewoli i zaborów, po latach marzeń o wolnej Ojczyźnie, w 1918 roku Polska odzyskała upragnioną niepodległość. To właśnie wtedy, 106 lat temu, Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową oraz Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu, co symbolicznie zapoczątkowało odrodzenie niepodległego państwa polskiego.

Opolscy policjanci czuwali dziś nad tym, by przemarsze i uroczystości przebiegły spokojnie, sprawnie i bezpiecznie.