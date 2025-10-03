Uroczystość oznaczenia grobu inspektora Wiktora Ludwikowskiego znakiem pamięci „Tobie Polsko” Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Uroczystość oznaczenia grobu śp. inspektora Policji Państwowej Wiktora Ludwikowskiego plakietą „Grób Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski” oraz znakiem pamięci „Tobie Polsko” odbyła się z pełnym ceremoniałem policyjnym. Wydarzenie, zorganizowane wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Komendę Wojewódzką Policji w Opolu oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”. To wyraz pamięci i wdzięczności wobec zasłużonego oficera, współtwórcy struktur Policji Państwowej i wybitnego patrioty – inspektora Wiktora Ludwikowskiego.

3 października 2025r. w Kędzierzynie-Koźlu doszło do wyjątkowego wydarzenia. Złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości o gotowości pododdziałów do ceremonii powitania oraz odegraniem hymnu państwowego rozpoczęła się uroczystość oznaczenia grobu śp. inspektora Policji Państwowej Wiktora Ludwikowskiego plakietą „Grób Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski” oraz znakiem pamięci „Tobie Polsko” zorganizowana staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach.

W wydarzeniu uczestniczyli: Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabina Nowosielska, Sekretarz Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Beata Malajka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiusz Sawicki, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach dr Andrzej Sznajder, Naczelnik Wydziału Edukacji Historycznej Komendy Głównej Policji podinspektor Marcin Lasota, Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu dr Sławomir Marchel, Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu ks. Jarosław Krężel, Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie-Koźlu mł. insp. Iwona Żurawska, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu nadkom. Dariusz Terech, Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Katowicach do spraw Ochrony Praw Człowieka nadkomisarz Grzegorz Sala, delegacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. ” z siedzibą w Katowicach na czele z Prezesem Grzegorzem Grześkowiakiem, radni Sejmiku Województwa Opolskiego Brygida Kolenda-Łabuś oraz Grzegorz Peczkis, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Śląskiego Jan Musiał, reprezentantka Muzeum Śląska Opolskiego dr Katarzyna Szawan, delegacja Delegatury IPN w Opolu.

Szczególnymi uczestnikami uroczystości byli członkowie rodziny bohatera niniejszej uroczystości, którym przewodniczył Bogusław Rogowski.

Policyjną asystę honorową wystawiła Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Inspektor Wiktor Ludwikowski (1886-1959) – uczestnik I wojny światowej, współtwórca struktur Żandarmerii Krajowej, Policji Państwowej oraz Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnych (Interpol-Polska), komendant okręgowy PP okręgów poznańskiego i wileńskiego oraz miasta stołecznego Warszawy, oficer inspekcyjny Komendy Głównej PP. Protoplasta polskiej kynologii i daktyloskopii policyjnej, wybitny kryminolog, organizator pracy służby kryminalnej w całym kraju, współautor książki „Żargon mowy przestępców - Blatna Muzyka”. Tajny delegat rządu do spraw powstań śląskich. Inicjator szkoleń dla przyszłych komendantów posterunków powstańczych na Śląsku, jeden ze współorganizatorów przemytu na Śląsk broni oraz pieniędzy dla struktur powstańczych. Współtwórca Straży Obywatelskiej w broniącej się we wrześniu 1939 r. Warszawie. W 1940 r. aresztowany przez Gestapo i osadzony w areszcie w al. Szucha. W 1944 r. wywieziony na przymusowe roboty do fabryki „Skody” w Pradze. Patron Wielkopolskiej Policji. Uhonorowany między innymi Gwiazdą Górnośląską, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi kl. II, Śląskim krzyżem Powstańczym, Medalem „Polska Swemu Obrońcy”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.

Zdjęcia: IPN Katowice