Nowoczesne hybrydy dla opolskich policjantów Data publikacji 15.09.2025 Powrót Drukuj Na drogach Opolszczyzny pojawiły się właśnie 4 nowe oznakowane radiowozy. Hybrydowe toyoty z nowym, neonowym oznakowaniem trafiły do komend powiatowych oraz miejskiej naszego województwa. Teraz samochody będą służyć policjantom w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu. Wszystko to w ramach projektu "Ekologiczne patrole opolskiej Policji 2025 r."

15 września br., na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, odbyło się przekazanie 4 nowoczesnych hybrydowych radiowozów dla jednostek z Opola, Nysy, Kędzierzyna-Koźla oraz Namysłowa.

W spotkaniu uczestniczyli Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu - insp. Zbigniew Stanowski oraz insp. Remigiusz Sawicki, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Pani Aleksandra Drescher, a także Zastępca Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu Pan Tomasz Szafrański.

Radiowozy zostały sfinansowane ze środków Komendy Głównej Policji (w ramach Programu Modernizacji Policji) i WFOŚiGW w Opolu. Całkowita wartość projektu to 576 000 zł.

Dzięki projektowi możliwa jest wymiana najbardziej wyeksploatowanych pojazdów na nowoczesne, ekologiczne i przyjazne środowisku. W efekcie opolscy funkcjonariusze będą bezpiecznie dla społeczeństwa i środowiska realizować ustawowe zadania Policji.