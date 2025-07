Opolski policjant wyróżniony wyjątkowym odznaczeniem za honorowe oddanie krwi Data publikacji 01.07.2025 Powrót Drukuj Młodszy inspektor Jarosław Grajcar, Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, podczas uroczystej gali, został nagrodzony wyjątkową odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To niezwykłe wyróżnienie za bezinteresowną pomoc i wsparcie, której funkcjonariusz udziela potrzebującym od blisko 20 lat. Policjant oddał już ponad 25 litrów krwi i jak deklaruje, na tym jego pomoc się nie kończy.

W Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta gala, która zgromadziła wyjątkowych gości. Mowa tu o osobach, które nie są obojętne na los drugiego człowieka i dzielą się krwią, czyli darem, którego nie można w żaden sposób wyprodukować. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, młodszego inspektora Jarosława Grajcara, który od ponad dwóch dekad systematycznie oddaje krew, zachęcając do tego innych.

Historia krwiodawstwa opolskiego policjanta ma swój początek w sekcji dochodzeniowo-śledczej Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu często zgłaszali się z prośbą o pomoc w uzupełnianiu zapasów krwi w ich bazach. To właśnie wtedy w funkcjonariuszu zakiełkowało ziarno bezinteresownej pomocy, która trwa do dnia dzisiejszego.

W trakcie swojej ponad 20-letniej kariery policyjnej młodszy inspektor Jarosław Grajcar oddał już 25 litrów krwi i jak, deklaruje, na tej liczbie się z pewnością nie skończy. Pan Naczelnik na pytanie, dlaczego jest tak zaangażowany w oddawanie krwi odpowiada wprost: „My, policjanci, przysięgaliśmy służyć społeczeństwu, chronić życie i zdrowie. Krwiodawstwo to naturalne rozszerzenie tej przysięgi. Warto, bo to daje poczucie sensu i satysfakcji. To prosta rzecz, która czyni świat lepszym miejscem. Niech nikt nie waha się ani chwili”.