Opolscy łowcy głów kolejny raz w akcji

37-latek przez dwa lata ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, nie tylko na terenie kraju, ale również za granicą. Za rozbój oraz włamania był poszukiwany 5 listami gończymi. Jego rówieśnik oprócz włamań miał na swoim koncie uszkodzenie ciała oraz oszustwa. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani dzięki współpracy „łowców głów" z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz kryminalnych z Praszki i Lewina Brzeskiego. Zatrzymani najbliższe lata spędzą w więzieniu za wcześniej popełnione przestępstwa.

Te dwie sprawy łączy wiek zatrzymanych mężczyzn oraz status osoby poszukiwanej. Wspólnym mianownikiem jest również zatrzymanie przez opolskich policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Opolu oraz co najmniej dwa lata pobytu w zakładzie karnym. A to wszystko przez ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości za popełnione przestępstwa.

37-latek miał na swoim koncie włamania, rozbój oraz niestosowanie się do zakazów sądowych. Przez blisko dwa lata ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, gdyż chciał uniknąć kary pozbawienia wolności. Poszukiwany przebywał przez jakiś czas m.in. na terenie Belgii. Jego sprawą zajęli się opolscy „łowcy głów”, współpracując z kryminalnymi z Lewina Brzeskiego. Policjanci przeprowadzili szereg czynności operacyjnych, by ustalić, gdzie przebywa poszukiwany. Początkiem marca mężczyzna został zatrzymany niedaleko Kołobrzegu. Zaskoczony 37-latek w chwili zatrzymania wsiadał do busa. Swoją podróż kontynuował już radiowozem z kryminalnymi, którzy doprowadzili go do zakładu karnego. Tam spędzi ponad 2 lata, odbywając karę pozbawienia wolności.

Do drugiego zatrzymania doszło dzięki współpracy opolskich poszukiwaczy oraz kryminalnych z Praszki. Drugi 37-latek był poszukiwany za oszustwa, włamania oraz czynną napaść na funkcjonariusza. Mężczyzna od ponad roku często przebywał za granicą, ponieważ wiedział, że czeka go blisko 2,5-letni pobyt w więzieniu, za wcześniej popełnione przestępstwa. 37-latek został zatrzymany pod Inowrocławiem. Trafił już do więziennej celi.