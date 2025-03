Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Leśnicy Data publikacji 18.03.2025 Powrót Drukuj Po zmianie siedziby i przebudowie budynku otwarto Posterunek Policji w Leśnicy, którego funkcjonariusze będą służyć lokalnej społeczności. W jego uroczystym otwarciu wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk i Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala. Posterunek w wyremontowanym budynku i w nowej lokalizacji to długo wyczekiwana inwestycja, stanowiąca odpowiedź na oczekiwania oraz potrzeby w obszarze bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Z okazji jego otwarcia Komenda Główna Policji przekazała miejscowym funkcjonariuszom oznakowany radiowóz marki Renault Trafic.

W kwietniu 2023 roku podpisany został list intencyjny, na mocy którego został wyremontowany obiekt w nieużywanej części remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnicy, w której wcześniej znajdowały się nieużytkowane garaże oraz mieszkanie. Wcześniej policjanci mieli do dyspozycji tylko niewielką przestrzeń znajdującą się na parterze budynku Urzędu Gminy w Leśnicy. To właśnie w nim miejscowi policjanci rozmawiali z lokalną społecznością, rozwiązując ich bieżące problemy. Warunki lokalowe były trudne, co miało wpływ na komfort nie tylko służby, pełnionej przez funkcjonariuszy, ale również przyjęć interesantów. W odpowiedzi na oczekiwania oraz potrzeby mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa podjęto decyzję o przeniesieniu Posterunku Policji w Leśnicy. To długo wyczekiwana inwestycja, która nie byłaby możliwa do zrealizowania, gdyby nie zaangażowanie lokalnego samorządu. Całość inwestycji sfinansowana została ze środków własnych Gminy Leśnica. Wyposażenie budynku Posterunku Policji w Leśnicy zostało w całości sfinansowane przez KWP w Opolu.



Posterunek Policji w Leśnicy, który swoim zasięgiem działania obejmuje dwie gminy: Leśnica i Ujazd, to nowoczesny budynek o powierzchni ponad 200 m2. Składa się z pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz miejsc parkingowych, przeznaczonych dla interesantów oraz pojazdów służbowych. Kierownikiem posterunku został asp . szt. Zbigniew Chałat.



W jego uroczystym otwarciu udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Rafał Lejczak, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach podinsp. Krzysztof Kociuga. Na miejscu zgromadzili się również zaproszeni goście, a wśród nich Wicewojewoda Opolski Pan Sławomir Gradzik, Starosta Powiatu Strzeleckiego Pan Waldemar Gaida, Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego Pan Waldemar Bednarek, Burmistrz Gminy Leśnica Pan Łukasz Jastrzembski, Zastępca Burmistrza Gminy Leśnica Pan Andrzej Iwanowski, Burmistrz Gminy Ujazd Pan Huber Ibrom, a także kierownictwo współpracujących służb oraz mieszkańcy gminy. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafałowi Kochańczykowi przez dowódcę uroczystości komisarza Bogusława Strausa.



Klucze do nowego posterunku z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafała Kochańczyka odebrał kierownik posterunku asp. szt. Zbigniew Chałat. Dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Leśnicy Komenda Główna Policji przekazała oznakowany radiowóz marki Renault Trafic.



Podczas uroczystości Pan Komendant podkreślił wartość bliskiej współpracy Policji z samorządem, a także konieczność wsłuchiwania się w potrzeby lokalnej społeczności. Nadinsp. dr Rafał Kochańczyk zaznaczył również, że lokalizacja posterunku nie jest przypadkowa, co z pewnością ułatwi funkcjonowanie mieszkańców Gminy Leśnica i Gminy Ujazd i wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Film Otwarcie Posterunku Policji w Leśnicy Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Otwarcie Posterunku Policji w Leśnicy (format mp4 - rozmiar 19.22 MB)