Włączyliśmy się do akcji "Szlachetna Paczka"

Data publikacji 16.12.2024

Kierownictwo opolskiej Policji oraz policjanci i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu po raz kolejny włączyli się w akcję "Szlachetna Paczka". Tym razem pomogliśmy jednej z namysłowskich rodzin. Łóżka, tablety, słodycze, artykuły szkolne oraz ubrania to tylko niektóre rzeczy, jakie trafiły do potrzebującej rodziny. Z uwagi na zasady przygotowane prezenty zdeponowaliśmy w magazynie Szlachetnej Paczki. Mamy jednak nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, przyniosą one dużo miłych wzruszeń i radości.