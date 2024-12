Uroczyste otwarcie nowego Posterunku Policji w Branicach Data publikacji 11.12.2024 Powrót Drukuj Na mapie powiatu głubczyckiego pojawił się nowy Posterunek Policji w Branicach, którego funkcjonariusze będą służyć lokalnej społeczności. W jego uroczystym otwarciu wzięło udział kierownictwo opolskiego garnizonu - Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniew Stanowski. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy gminy. Nowy posterunek to długo wyczekiwana inwestycja, stanowiąca odpowiedź na oczekiwania oraz potrzeby w obszarze bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Z okazji jego otwarcia Komenda Główna Policji przekazała miejscowym funkcjonariuszom oznakowany radiowóz marki Kia Ceed.

Do połowy listopada bieżącego roku w budynku należącym do Gminy Branice funkcjonował Punkt Przyjęć Dzielnicowych. To właśnie w nim miejscowi policjanci rozmawiali z lokalną społecznością, rozwiązując ich bieżące problemy. Warunki lokalowe były trudne, co miało wpływ na komfort nie tylko służby, pełnionej przez funkcjonariuszy, ale również przyjęć interesantów. W odpowiedzi na oczekiwania oraz potrzeby mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa podjęto decyzję o otwarciu Posterunku Policji w Branicach. To długo wyczekiwana inwestycja, która nie byłaby możliwa do zrealizowania gdyby nie zaangażowanie lokalnych samorządów. Całość inwestycji sfinansowana została ze środków Samorządu Województwa Opolskiego oraz Gminy Branice.

Posterunek Policji w Branicach to nowoczesny budynek o powierzchni blisko 100 m2. Składa się z pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz miejsc parkingowych, przeznaczonych dla interesantów oraz pojazdów służbowych. Kierownikiem posterunku został wieloletni dzielnicowy - starszy aspirant Łukasz Kluk.

Uroczystość związana z otwarciem posterunku odbyła się 11 grudnia 2024 roku. Na miejscu zgromadzili się zaproszeni goście, a wśród nich Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pani Zuzanna Donath-Kasiura, Starosta Powiatu Głubczyckiego Pani Anna Kobierska-Mróz oraz Wójt Gminy Branice Pan Sebastian Baca, a także kierownictwo głubczyckiej komendy oraz mieszkańcy gminy. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu inspektor Magdalenie Nguyen-Fudali przez dowódcę uroczystości komisarza Bogusława Strausa.

Klucze do nowego posterunku z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu inspektor Magdaleny Nguyen-Fudali odebrał kierownik posterunku starszy aspirant Łukasz Kluk. Dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Branicach Komenda Główna Policji przekazała oznakowany radiowóz marki Kia Ceed. Podczas uroczystości Pani Komendant podkreśliła wartość bliskiej współpracy Policji z samorządem, a także konieczność wsłuchiwania się w potrzeby lokalnej społeczności. Inspektor Nguyen-Fudala zaznaczyła również, że lokalizacja posterunku nie jest przypadkowa, a powstanie nowego posterunku z pewnością ułatwi funkcjonowanie mieszkańców gminy i wpłynie na ich poczucie bezpieczeństwa.

Niespodzianką dzisiejszej uroczystosci był występ artystyczny najmłodszych mieszkańców Gminy Branice. Dzieci z Publicznego Przedszkola w Branicach podarowały zaproszonym gościom symboliczne odznaki szeryfa i okolicznościowe kapelusze.

Film Uroczyste otwarcie nowego Posterunku Policji w Branicach Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Uroczyste otwarcie nowego Posterunku Policji w Branicach (format mp4 - rozmiar 28.38 MB)