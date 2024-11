Szeregi opolskiej Policji zasiliło 22 nowych funkcjonariuszy Data publikacji 08.11.2024 Powrót Drukuj Szeregi opolskiej Policji zasiliło właśnie 22 kolejnych funkcjonariuszy. Uroczyście, za I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztofem Buchałą wypowiedzieli słowa roty ślubowania. Teraz odbędą kilkumiesięczne szkolenie podstawowe, po którym trafią do jednostek Policji na terenie województwa opolskiego. Dzisiejsza uroczystość była również okazją do wyróżnienia policjantów garnizonu opolskiego, którzy w sposób szczególny przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny.

W sali imienia insp. Wiktora Ludwikowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Na uroczystości obecni byli ich przyszli przełożeni oraz członkowie rodzin. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztof Buchała złożył nowym funkcjonariuszom gratulacje i życzył sukcesów w służbie.

Teraz na młodych policjantów czeka kilkumiesięczne szkolenie podstawowe. Po jego zakończeniu nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w wybranych jednostkach macierzystych. Tam będą dbać o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Dzisiejsza uroczystość była również idealną okazją do wyróżnienia policjantów garnizonu opolskiego, którzy w sposób szczególny przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny. Oznakę resortową "Zasłużony Policjant" otrzymało 15 funkcjonariuszy Policji. To symbol uznania oraz podziękowania za ich dotychczasową służby.