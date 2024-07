Nowi funkcjonariusze zasilą szeregi jednostek garnizonu opolskiego Data publikacji 17.07.2024 Powrót Drukuj "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - tak brzmią pierwsze słowa naszej roty ślubowania. Wypowiadają je wszyscy adepci służby. Szeregi opolskiej Policji zasiliło właśnie 19 kolejnych funkcjonariuszy. Teraz odbędą szkolenie podstawowe, po którym trafią do jednostek terenowych w Opolu, Kluczborku, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Prudniku, Krapkowicach i Kędzierzynie-Koźlu.

W sali imienia insp. Wiktora Ludwikowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Na uroczystości obecni byli ich przyszli przełożeni oraz członkowie rodzin. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiusz Sawicki złożył nowym funkcjonariuszom gratulacje i życzył sukcesów w przyszłej służbie.

Teraz na nowo przyjętych policjantów czeka ponad 6-miesięczne szkolenie podstawowe. Podczas niego nabędą niezbędnych umiejętności m.in. z zakresu technik i taktyk interwencji oraz strzelania. Policjanci poznają również przepisy karne oraz ruchu drogowego, a także ustawy szczególne. Wszystko po to, by po powrocie do jednostki Policji mogli jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki i służyć lokalnej społeczności. Tym razem nowi funkcjonariusze trafią do jednostek terenowych w Opolu, Kluczborku, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Prudniku, Krapkowicach i Kędzierzynie-Koźlu.

Jesteś zainteresowany służbą w Policji? Na naszej stronie internetowej możesz znaleźć informacje o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić, by zostać policjantem oraz wymaganych dokumentach.

